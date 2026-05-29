Sociedades de Desenvolvimento com empreendimentos nomeados nas 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

Quatro empreendimentos sob a gestão das Sociedades de Desenvolvimento foram nomeados no concurso Novas 7 Maravilhas de Portugal, iniciativa nacional que pretende celebrar o património construído e mobilizar o público através da sua participação.

Na categoria Século XXI, encontram-se nomeados o Centro das Artes Casa das Mudas, o Fórum Machico e o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. Já a categoria Turismo está representada com as Piscinas Naturais do Seixal.

Para a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, estas nomeações representam "um reconhecimento do trabalho contínuo de valorização e requalificação de infra-estruturas que servem a Região, de forma a reforçar a importância do património cultural, arquitectónico e paisagístico enquanto fator de identidade e de atracção".

A categoria Século XXI é destinada a patrimónios construídos ou substancialmente intervencionados desde 1985, representativos da arquitectura contemporânea em Portugal, valorizando desta forma a relevância cultural, impacto urbano e excelência arquitetónica. Por outro lado, a modalidade de Interesse Turístico integra patrimónios que, pela sua função, singularidade, atractividade ou uso actual, têm um contributo significativo para a oferta turística, cultural ou paisagística do território.

Nomeada pela forte relação entre arquitectura e paisagem, a Casa das Mudas afirma-se como um equipamento cultural dedicado à arte contemporânea, reconhecido integrando áreas expositivas, auditório e serviços educativos. Já o Fórum Machico constitui uma infra-estrutura cultural de referência na zona leste da Região, com valências que acolhem espectáculos, exposições, palestras e outras iniciativas ao longo do ano, promovendo o acesso à cultura e a dinamização local.

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo é o principal polo cultural da Ilha, com uma programação regular e oferta de um auditório e áreas complementares para eventos, apresentações e iniciativas de caráter cultural e pedagógico. As Piscinas Naturais do Seixal, por sua vez, são um dos ex-líbris paisagísticos da costa norte da Madeira, destacando-se pela singularidade geológica e pela atratividade turística associada à experiência balnear em ambiente natural.

O resultado desta iniciativa contribui, assim, para valorizar o património cultural, arquitectónico e paisagístico da Região Autónoma da Madeira, reforçando a sua notoriedade e atractividade junto de públicos mais alargados.

Mais informações sobre o concurso e o processo de votação podem ser consultadas em https://7maravilhas.pt/