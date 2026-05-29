Primeiras entregas e activações do serviço de Teleassistência já em curso em São Martinho

A Junta de Freguesia de São Martinho deu início à implementação do serviço de Teleassistência, com a realização das primeiras entregas de equipamentos e respetivas activações junto dos beneficiários sinalizados.

Esta resposta social destina-se a apoiar pessoas em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente idosos que vivem sozinhos ou em risco de isolamento, garantindo uma monitorização permanente e uma resposta rápida em situações de emergência.

Os equipamentos agora disponibilizados permitem, através de um simples acionamento, estabelecer contacto imediato com uma central de atendimento, assegurando apoio 24 horas por dia, todos os dias do ano. Este tipo de solução assume-se como um instrumento fundamental na promoção da segurança, autonomia e bem-estar da população sénior.

Numa fase inicial, foram já abrangidos os primeiros utentes previamente identificados pelos serviços sociais da Junta de Freguesia, estando prevista a continuidade do processo de entregas nas próximas semanas, de forma gradual e acompanhada.

O Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho sublinha que “este é um projeto de grande importância social, que nos permite estar mais próximos da nossa população mais vulnerável, garantindo-lhe segurança e tranquilidade no seu dia a dia. É um compromisso claro com a dignidade e qualidade de vida dos nossos fregueses”.

As primeiras reações dos beneficiários têm sido extremamente positivas, com vários utentes a manifestarem grande satisfação com o serviço agora disponibilizado, destacando a sensação de maior segurança e o conforto de saberem que têm apoio imediato sempre que necessário.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de São Martinho reforça o seu compromisso com a proximidade social e com a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo respostas inovadoras que permitem às pessoas permanecerem no seu domicílio com maior segurança e dignidade.