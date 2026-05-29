Mais de 800 visitaram exposição "Anil da Terra" na Galeria IMPULSO da CMF

A exposição "Anil da Terra", da artista Merícia Dantas, que terminou a 27 de Maio, na Galeria IMPULSO, no Funchal, recebeu cerca de 800 visitantes desde a sua inauguração, informa a Câmara Municipal do Funchal.

"O projeto foi o vencedor da Chamada para Projetos Artísticos – Exposição Artística na Galeria IMPULSO, promovida pelo Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do Projeto IMPULSO", informa a autarquia. "A iniciativa, destinada a jovens artistas entre os 18 e os 35 anos, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos emergentes nas artes visuais".

Assim, na edição deste ano, "foram apresentadas 16 candidaturas, tendo o júri atribuído, por maioria, a bolsa no valor de 2.500 euros ao projeto 'Anil da Terra', destacando a sua qualidade artística, coerência conceptual e forte ligação ao património cultural e natural da Madeira. Além do apoio financeiro, a distinção incluiu uma residência artística e a realização de uma exposição individual na Galeria IMPULSO", recorda a CMF.

O projecto, "inspirado na flora endémica da Madeira", apresentou "uma abordagem contemporânea às técnicas tradicionais de desenho, picotagem e estampagem associadas ao Bordado Madeira, reinterpretando estes processos enquanto linguagem artística autónoma. As obras exploraram conceitos como repetição, ritmo, fragilidade e gestualidade, com forte presença do azul de anil", realça.

Refira-se que o encerramento da exposição "ficou assinalado com a atividade participativa 'Galeria Aberta – Expressão Anónima do Anil', dinamizada pela artista no dia 23 de Maio", numa iniciativa que "convidou o público a participar numa intervenção coletiva baseada em desenhos anónimos produzidos ao longo do período expositivo, utilizando técnicas de picotagem e estampagem sobre papel de grande dimensão".

A actividade incluiu, ainda, "uma conversa informal subordinada ao tema 'O que resta depois do processo', promovendo a reflexão sobre criação artística, memória e participação coletiva", salienta.

Acresce dizer que a artista Merícia Dantas, natural de Câmara de Lobos, "é mestre em Ilustração e Animação pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e licenciada em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. A sua prática artística tem-se destacado pela relação próxima com o território insular e com os elementos do quotidiano madeirense", conclui.