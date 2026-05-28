Paula Margarido destaca tecnologia como motor de “inclusão verdadeira”

Está oficialmente inaugurada a primeira Sala Digital NOS na Região Autónoma da Madeira, um espaço instalado no Centro Comunitário de São Martinho (CCSM), no Funchal, que resulta de uma parceria entre a NOS Madeira e o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), com o objectivo de reforçar a literacia digital e reduzir desigualdades no acesso à tecnologia.

A cerimónia contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, bem como do CEO da NOS, Miguel Almeida, da presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, e do director da NOS Madeira, Ricardo Cardoso.

A governante assinala, assim, a entrada em funcionamento deste espaço multifuncional pioneiro na Região, desenvolvido no âmbito de um protocolo de colaboração orientado para o combate à infoexclusão e para a capacitação tecnológica de públicos vulneráveis.

A iniciativa constitui um marco no território regional, evidenciando uma aposta concreta na inovação tecnológica colocada ao serviço da inclusão social e da causa pública.

O novo espaço materializa-se numa sala equipada com soluções tecnológicas avançadas, com destaque para computadores, tablets, óculos de realidade virtual e conectividade de última geração, assegurada pela NOS, concebida para apoiar atividades de natureza educativa, formativa, profissional e recreativa entre os beneficiários do CCSM e entidades parceiras da área social e comunitária.

Na perspetiva da tutela, esta resposta representa “mais do que um investimento tecnológico: um instrumento de transformação social”.

Paula Margarido sublinha que iniciativas desta natureza inclusiva traduzem “uma missão pública profundamente humana”, centrada em oportunidades reais para quem mais precisa, acrescentando que “a inovação apenas cumpre plenamente o seu propósito quando contribui para reduzir desigualdades e promover a autonomia”.

A criação da primeira Sala Digital NOS na Madeira está alinhada com o posicionamento da empresa em matéria de responsabilidade social, procurando contribuir para uma sociedade mais digital e inclusiva através da promoção de competências, experiências inovadoras e maior acesso à tecnologia.