Paula Margarido enaltece “25 anos ao serviço das pessoas” no Instituto de Emprego da Madeira

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, esta quinta-feira,no Instituto de Emprego da Madeira, IEM, numa cerimónia que visou prestar homenagem a 45 trabalhadores do IEM, iniciativa integrada no plano de actividades alusivo às comemorações dos 25 anos do Instituto.

Durante a sua intervenção, a governante sublinhou que celebrar este marco “é celebrar muito mais do que uma data redonda e institucional” e, sobretudo, reconhecer “uma missão pública profundamente humana”, construída ao longo de um quarto de século ao lado de quem procura o primeiro emprego, regressa à atividade após um período difícil, aposta na requalificação profissional ou decide criar o próprio negócio.

Paula Margarido valorizou ainda o contributo do Instituto para o desempenho do mercado de trabalho na Região, frisando que resultados positivos exigem, na prática, maior capacidade de resposta. “Este resultado não significa menos trabalho para o Instituto de Emprego da Madeira, nem para os seus colaboradores. Muito pelo contrário”, afirmou, sustentando que a evolução verificada “não surge por acaso” e reflete políticas públicas consistentes, a resiliência das empresas e o trabalho persistente desenvolvido pelo IEM e pelos seus profissionais ao longo de 25 anos.

Desemprego na Madeira em mínimos de duas décadas, mas desafios mantêm-se

Segundo a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que sublinhou o contributo do Instituto para o desempenho do mercado de trabalho na Região, a Madeira regista atualmente os melhores indicadores das últimas décadas. A governante enalteceu os resultados positivos, referindo que a Região apresenta a mais baixa taxa de desemprego do País, 4,5%, e o menor número de desempregados registados, valor sem paralelo desde 2003.

Referiu igualmente os apoios à criação do próprio emprego, que permitiram apoiar projetos empresariais e fomentar a criação de postos de trabalho, sublinhando que estas medidas apoiam a “coragem para empreender” e transformar desafios em oportunidades de futuro.

Margarido fez ainda questão de deixar uma palavra de reconhecimento a todos os ex-dirigentes, que foram mencionados sem exceção, e ao atual Conselho Diretivo, presidido por Pedro Santos Gouveia, evocando o contributo essencial ao longo destes 25 anos.

Destaque ainda para o momento central da cerimónia, com a homenagem aos 45 trabalhadores, colaboradores que são, segundo a governante, “o rosto humano do Instituto”.

“Num serviço desta natureza, os números são importantes, mas nunca podem fazer-nos esquecer que, por detrás de cada processo, existe sempre uma pessoa, uma família e uma história de vida”, afirmou, valorizando a dimensão de proximidade e acompanhamento como marca distintiva do IEM.

E concluiu, “Hoje celebramos 25 anos de uma instituição, mas, sobretudo, celebramos 25 anos de pessoas ao serviço das pessoas.”