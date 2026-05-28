Aeroporto vai ter reforço de 48 agentes da PSP a partir de amanhã

O aeroporto de Lisboa terá um reforço de 48 agentes da PSP e mais 'boxes' e 'e-gates' disponíveis já a partir de amanhã, adiantou hoje à Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

Aos 48 polícias que reforçam o aeroporto de Lisboa na sexta-feira vão ainda juntar-se em julho, a nível nacional, 360 novos polícias que foram colocados na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) e que serão distribuídos pelos vários aeroportos.

Para agilizar o controlo de fronteiras, o aeroporto de Lisboa terá 34 'boxes' [postos de controlo de documentos] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

Na fronteira automática o aeroporto vai ter 31 'e-gates' [portas eletrónicas] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

"Após a conclusão destas obras de expansão e instalação no aeroporto de Lisboa, está também previsto, durante os meses de junho e julho, o reforço da capacidade de controlo de fronteira nos aeroportos do Porto e de Faro, através do aumento do número de 'boxes' e da instalação de novos 'e-gates'", acrescentou o MAI.

Portugal iniciou a implementação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia, conhecido pela sigla inglesa EES - que substituiu os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais - e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ETIAS, em 12 de outubro de 2025, mas em 11 e 12 de abril deste ano a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa devido a tempos de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem.

Atualmente, verificam-se sobretudo longas filas de espera no aeroporto de Lisboa.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a admitir suspender, pelo menos nas "horas críticas", o novo sistema de controlo de fronteiras nos aeroportos.