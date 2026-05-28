Continua a decorrer a XV Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra, evento que está a ter lugar em São Roque do Faial e que é organizado pela Casa do Povo de São Roque do Faial.

Após a sessão de abertura que decorreu, ontem, hoje as actividades tiveram mais voltadas para a formação dos jovens de Santana, com uma caminhada: "Pereiros em Terras do Cedro Gordo", onde participaram cerca de 30 alunos do 8.º ano da Escola B+S com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Após a caminhada, os referidos alunos puderam assistir, já na Casa do Povo, à palestra: "O papel da APSRAM e especificidades da Sidra da Madeira IGP".

Para amanhã continua em destaque a formação, com a palestra: Sidras da Madeira, pelas 19h30, na sede da Casa do Povo. Antes, por volta das 15h00, é vez das crianças do pré-escolar do edifício escolar de São Roque do Faial visitarem o Posto Aquícola do Ribeiro Frio, onde serão acompanhados por técnicos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza numa visita guiada culminando com a palestra: "A Truta da Madeira".