“Investimento reforça confiança na Ribeira Brava”

A inauguração da primeira loja de ‘A Confeitaria’ fora do Funchal ficou marcada, esta quinta-feira, por uma conjugação entre investimento empresarial e solidariedade social, com a totalidade da receita do dia a reverter para a unidade de Alzheimer da Ribeira Brava.

A nova loja, instalada no edifício da ACIN, na Ribeira Brava, representa mais um passo na expansão do grupo liderado por César Cunha, que conta actualmente com 19 estabelecimentos na Região Autónoma da Madeira e emprega mais de 236 pessoas.

Na sua intervenção, o empresário destacou que este é o primeiro investimento do grupo fora da sua área habitual, sublinhando a importância estratégica da Ribeira Brava na ligação entre a Zona Oeste, a Zona Norte e a região central da ilha.

César Cunha destacou ainda a qualidade da infraestrutura, dos produtos e do serviço, defendendo a manutenção de um padrão elevado em cada nova unidade, num conceito de evolução contínua do grupo.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, considerou o investimento um sinal de confiança no concelho, valorizando o impacto económico e a criação de emprego associada à instalação do novo espaço.

O autarca destacou ainda a componente solidária da iniciativa, sublinhando a importância do apoio à unidade de Alzheimer local, que dá resposta a um desafio crescente na sociedade.

Já o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, elogiou o percurso do grupo empresarial, considerando-o um exemplo de inovação e qualidade no sector.

O governante referiu ainda o aumento da esperança média de vida e o consequente crescimento das doenças neurodegenerativas, defendendo o reforço do apoio social a estas respostas.

Miguel Albuquerque apelou ainda à participação dos presentes na iniciativa solidária, lembrando que a receita angariada durante a inauguração será integralmente destinada à unidade de Alzheimer da Ribeira Brava.