Escola da Torre promove apresentação pública dos Cursos EFA dedicada aos ODS

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre realizou, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, a apresentação pública dos Cursos EFA B3A e B3B, numa iniciativa subordinada ao tema 'ODS em Prática: Educar para a Igualdade e para a Paz'.

Segundo o comunicado, o evento destacou o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo pelos formandos, através de apresentações, dramatizações, momentos artísticos e reflexões centradas nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, com especial enfoque na saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de género e paz, justiça e instituições eficazes.

A sessão contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e da vereadora da Educação da Câmara Municipal.

Realizada fora do espaço escolar, a iniciativa simbolizou a abertura da escola à comunidade, reunindo ainda familiares, amigos e elementos da comunidade educativa, que acompanharam os trabalhos desenvolvidos pelos formandos.

Ao longo do ano, os Cursos EFA têm desenvolvido actividades alinhadas com redes como a UNESCO e a Rede de Escolas para a Educação Intercultural, promovendo valores como inclusão, direitos humanos, igualdade e aprendizagem ao longo da vida.