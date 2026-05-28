União Europeia aprova parcela de 2,8 mil ME de financiamento a Kiev

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou hoje o pagamento de quase 2,8 mil milhões de euros no âmbito do Mecanismo para a Ucrânia, após o país ter cumprido onze das vinte etapas exigidas para a sétima prestação.

De acordo com um comunicado, a aprovação da verba reflete também "a conclusão de uma série de etapas que se encontravam pendentes, nomeadamente uma exigida para a quinta prestação e duas exigidas para a sexta prestação".

Além disso, destacam os Estados-membros, Kiev cumpriu etapas antes do prazo previsto no plano para a Ucrânia, duas relativas à oitava prestação e outras tantas referentes à nona prestação.

Os pagamentos ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia estão associados ao Plano para a Ucrânia, que delineia a estratégia do país para a recuperação, reconstrução e modernização, juntamente com um calendário para a implementação de reformas alinhadas com os seus objetivos de adesão à UE nos próximos anos.

A UE tem apoiado a Ucrânia desde a guerra lançada pela Rússia, em 2022, contra o país, quer diretamente quer através de sanções a Moscovo e aliados.