Sapadores do Funchal controlam queimada autorizada no Parque Ecológico

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, esta manhã, para proceder ao controlo e vigilância de uma queimada autorizada que decorre no Parque Ecológico do Funchal.

No local está uma equipa de dois elementos, que se encontra acompanhada de uma viatura pesada de combate a incêndios.

Autarquia alerta para queimada controlada no Parque Ecológico do Funchal nos dias 26, 27 e 29 de Maio O Município do Funchal informa que, nos dias 26, 27 e 29 de Maio, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, será realizada uma queimada controlada de matos sobrantes resultantes das limpezas de vegetação na área próxima da Ribeira das Cales, no Parque Ecológico do Funchal.

Tal como avançado oportunamente, o Município do Funchal já tinha dado conta da realização desta queimada nos matos sobrantes resultantes das limpezas de vegetação na área próxima da Ribeira das Cales.

Na altura, a autarquia explicou que a acção acontece no âmbito dos "trabalhos de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais".