Descubra o novo conceito ‘Sharing’ no Restaurante Atlantis

Localizado no Caniço de Baixo, na Rua Baden Powell, Sentido Galomar, piso -3, o Restaurante Atlantis apresenta uma nova forma de viver à mesa: uma experiência pensada para ser partilhada.

O novo menu celebra a amizade e a ligação entre pessoas, através de pratos pensados para serem colocados no centro da mesa e partilhados, transformando cada refeição numa experiência verdadeiramente colectiva. Ideal para encontros entre amigos, família e celebrações, este conceito convida a provar, dividir e viver cada sabor sem pressas.

Reserve já:

Almoço: 13h00 às 16h00

Jantar: 18h00 às 21h30

Reserva obrigatória

Atlantis – onde partilhar é a essência.