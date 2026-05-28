Presidente interina da Venezuela anuncia chegada de mais empresas petrolíferas ao país

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou na quarta-feira que, "nas próximas semanas", mais empresas petrolíferas vão chegar ao país, que se abriu ao investimento privado e estrangeiro no quadro da aproximação aos Estados Unidos.

"Nas próximas semanas, com a maior rapidez, vão chegar mais e mais empresas à Venezuela", afirmou a dirigente num evento no estado petrolífero de Anzoátegui, na faixa petrolífera do Orinoco, transmitido pelo canal estatal VTV. "Vão ver isso com os vossos próprios olhos", afirmou Rodríguez.

A faixa do Orinoco é uma zona que se estende pelo leste do país e que contém as maiores reservas provadas de crude do mundo.

Rodríguez não deu detalhes sobre as empresas a que se referia, ou sobre as operações e calendário previsto, mas garantiu que o país vive um processo de captação de investimentos nacionais e estrangeiros.

A líder chavista, que assumiu a liderança do Governo venezuelano como presidente interina após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em janeiro, em Caracas, sublinhou que a indústria petrolífera venezuelana "foi forjada com sacrifício" e "superou dificuldades" numa conjuntura de "bloqueio económico".

Por outro lado, anunciou a criação de um conselho académico superior para os hidrocarbonetos, que terá como objetivo "dar um grande impulso à profissionalização e à preparação" dos trabalhadores do setor.

Num ato anterior, Rodríguez apelou aos EUA e à Europa, entre outros, para que "não tenham medo de uma Venezuela livre de sanções" - que Washington tem vindo a flexibilizar nos últimos meses de aproximação e reatamento das relações com Caracas.

Após a captura de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tem incentivado as companhias energéticas do país a investir na Venezuela.

A petrolífera ExxonMobil, a maior dos EUA e uma das maiores do mundo, está em negociações para adquirir direitos de extração de crude na Venezuela, segundo avançou recentemente o jornal The New York Times.

O jornal assegurou que o acordo poderá ser anunciado no final deste mês e permitirá à ExxonMobil produzir petróleo em seis jazidas.