Brasil investirá 8,19 ME em bolsas para estudantes africanos em 2027

O Brasil investirá 47,7 milhões de reais (cerca de 8,19 milhões de euros) em bolsas de pós-graduação para 2.600 estudantes do continente africano no próximo ano, anunciaram hoje autoridades brasileiras.

Ao todo, serão 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutoramento para os estudantes realizarem parte da sua formação académica no Brasil em universidades e institutos de educação durante um período de até dez meses.

O anúncio ocorreu durante o 1.º Fórum de Reitores Brasil-África, realizado num centro de convenções na cidade de Brasília, que reuniu mais de 100 dirigentes do Ensino Superior.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, declarou no evento que o Brasil "não pode esquecer o compromisso histórico que tem com a África" e que o país tem "dívida histórica" com o continente pelos mais de 300 anos de escravidão.

Lula defendeu ainda a cooperação internacional como ampliação da diversidade e do conhecimento, ao lembrar que atualmente estão em vigor mais de 230 acordos entre as universidades brasileiras com instituições de ensino de 38 países do continente africano.

Lula disse ainda que "o pensamento crítico caminha lado a lado com a luta anticolonial", assim como o combate ao racismo e todas as formas de discriminação.

Nesse contexto, o Presidente do Brasil voltou a defender a autonomia das universidades, a exemplo do que já ocorre no Brasil, e declarou que a educação é o caminho para superar desafios, entre eles de combate à fome e transição energética.

"A extrema-direita não tolera a autonomia das universidades. Querem calar professores e estudantes, e coibir a diversidade. Negam a ciência, censuram as artes e transformam a sala de aula em instrumento de dominação", afirmou.

Segundo o Ministério da Educação do Brasil, atualmente mais de três mil estudantes africanos, de diferentes nacionalidades, estudam na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), e 4.300 bolsistas africanos de graduação e pós-graduação estão espalhados pelas universidades brasileiras.