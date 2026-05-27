SESARAM realiza curso para médicos internos com financimento europeu

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) promoveu esta quarta-feira a componente prática do Curso de Acessos Venosos Centrais, uma iniciativa de formação contínua dirigida a médicos internos e integrada na estratégia de qualificação dos profissionais de saúde da Região, que contou com financimento comunitário, através do Fundo Social Europeu.

A acção formativa decorreu em formato híbrido, combinando uma fase e-learning, realizada entre 20 e 26 de Maio, com uma sessão prática presencial no Centro de Simulação Clínica. O objectivo passou por reforçar competências técnicas essenciais à prática clínica, sobretudo em procedimentos utilizados em contexto hospitalar e de emergência.

O curso contou com a participação de 20 médicos internos e envolveu 23 formadores, entre médicos e enfermeiros do SESARAM, de várias especialidades, incluindo anestesiologia, medicina intensiva, cirurgia geral, nefrologia, oncologia e neonatologia.

Segundo o SESARAM, a formação distingue-se pelo carácter multidisciplinar e pela aposta na simulação clínica, permitindo aos profissionais treinar técnicas complexas em ambiente controlado, contribuindo para maior segurança e qualidade nos cuidados prestados aos doentes.

Os acessos venosos centrais são amplamente utilizados no tratamento de doentes críticos e em áreas como oncologia, nefrologia e medicina intensiva, tendo a introdução da ecografia vindo a aumentar a eficácia e segurança destes procedimentos.

O curso foi coordenado pelo médico nefrologista Nuno Rosa e promovido pelo Centro de Formação do SESARAM.