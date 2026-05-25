Euro volta a subir face ao dólar quando Trump exige acordo "significativo" com Irão

O euro voltou hoje a subir face ao dólar, no mesmo dia em que o Presidente norte-americano disse que um acordo com o Irão terá de ser "significativo" ou não será concretizado.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1641 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1614 dólares.

O euro também subiu em comparação com iene, mas desceu face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1643 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1630 e 1,1656 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu hoje que um eventual acordo com o Irão terá de ser "excelente e significativo", caso contrário não será concretizado, depois de ter admitido no sábado que estava iminente.

"Ou o acordo com o Irão será um acordo excelente e significativo, ou não haverá acordo", escreveu Trump nas redes sociais.

Trump começou por anunciar no sábado que o acordo estava quase finalizado, para no dia seguinte assegurar ao aliado Israel que iria incluir a questão do programa nuclear iraniano, que Teerão recusa discutir.

A guerra foi desencadeada por um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Teerão respondeu com o bloqueio do estreito de Ormuz e com ataques contra países da região, generalizando o conflito a uma parte significativa do Médio Oriente.

A guerra provocou já milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, arrastado para o conflito pelos ataques do grupo libanês pró-iraniano Hezbollah contra Israel.