República garante reembolsos das viagens aéreas "em sete dias"

A nova plataforma do Subsídio Social de Mobilidade está a permitir uma redução nos tempos de espera pelo reembolso das viagens aéreas, com o Governo da República a assegurar que os pedidos são pagos num prazo de sete dias.

A garantia foi deixada pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, que, durante uma audição parlamentar, já permite devolver o dinheiro aos passageiros das regiões autónomas antes mesmo da realização dos voos.

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O desempenho do novo modelo, desenhado para substituir o sempre demorado processo nos CTT, foi fortemente elogiado pelo governante depois de confrontado com as questões dos deputados sobre a operacionalidade do sistema. E recorreu aos dados do último mês para comprovar a eficácia da plataforma.

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"Nós neste mês temos uma poupança de 20% no tempo de processamento, ou seja, ela [a plataforma] está, obviamente, como qualquer plataforma electrónica, a ganhar. Nós, hoje em dia, processamos o pagamento em sete dias, desde que é submetido. Isto é uma revolução versus aquilo que existia", garantiu.

Dinheiro devolvido "23 dias mais cedo"

A grande vantagem vincada por Hugo Espírito Santo prende-se com o alívio financeiro imediato para as famílias insulares, que deixam de ser obrigadas a ter o seu orçamento familiar cativo até à data da deslocação. O governante lembrou que, no modelo antigo, a asfixia financeira era uma realidade incontornável.

"As pessoas compravam o bilhete cerca de três, quatro semanas antes (...) e só podiam reaver depois da viagem. Nós, com isto, elas podem reaver 23 dias antes da viagem", sublinhou o secretário de Estado, recusando alinhar em cenários pessimistas sobre a plataforma gerida pela eSPap.

É óbvio que este é um sistema que funciona, apesar de todas as dificuldades que conhecemos, que existem, mas nós temos de notar que nós estamos a pagar 23 dias mais cedo, em média, aos insulares, face àquilo que era uma viagem que eles faziam. Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo

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Cooperação para salvar o 'Estudante Insular'

A ameaça de suspensão do 'Estudante Insular' - que permite aos universitários pagarem apenas 59 euros à cabeça nas agências de viagens - também dominou o debate, com o Governo da República a assumir o papel de mediador para tentar garantir o prolongamento do atendimento físico aos balcões.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pinto Luz, confirmou que as negociações estão em curso e que a porta do diálogo está aberta. Mais contundente, o secretário de Estado Hugo Espírito Santo fez questão de separar as águas, frisando que "o Estudante Insular é um programa do Governo da Madeira" e que a escolha dos correios como retaguarda operacional "foi uma decisão" do próprio executivo chefiado por Miguel Albuquerque. "Na verdade, eles podem sempre, se quiserem, fazer num sistema autónomo", atirou.

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Governo da República garante que está a estudar solução para evitar suspensão do Programa Estudante Insular O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pinto Luz, garantiu esta quarta-feira que o Governo da República está a trabalhar para encontrar uma solução que evite a suspensão do Programa Estudante Insular, admitindo que tem havido contactos com a Região Autónoma nesse sentido.

Apesar de sacudir as responsabilidades legais sobre a arquitectura do programa, Hugo Espírito Santo garantiu que o Estado está empenhado em ajudar a Região. "Nós dissemos à eSPap que era importante, dentro do espírito de cooperação entre os dois governos, manter o trabalho" e alertaram a gestora da plataforma para "a importância de manter o Estudante Insular".

Privatização da TAP não afecta rotas para as ilhas

O processo de venda da transportadora aérea nacional de bandeira também foi alvo de escrutínio por parte dos deputados ilhéus, tendo em conta que a privatização pode fazer embarcar a companhia numa lógica comercial que prejudique a coesão territorial.

Hugo Espírito Santo rejeitou liminarmente esse cenário, assegurando que o caderno de encargos e as negociações acautelam as ligações à Madeira e aos Açores. Sobre "a importância de manter os serviços das regiões autónomas" e de preservar "aquilo que é o papel da TAP, não há nenhuma dúvida", sentenciou o governante.

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