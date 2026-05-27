Avaliação bancária de habitação com novo máximo na Madeira

Comprar casa na Madeira continua a escalar a montanha da valorização, ou seja está a ficar progressivamente mais caro para quem quer comprar e bom para quem quer vender. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que o valor mediano de avaliação bancária na habitação subiu 17,2% em termos homólogos em Abril de 2026, mantendo o ritmo de crescimento do mês anterior, confirmando a retoma. A nível nacional, o metro quadrado custa agora, em mediana, 2.174 euros (+16,5%), mas a Região Autónoma da Madeira (RAM) posiciona-se claramente acima desse valor, 2.567 euros/m2.

Nos apartamentos, a RAM registou um valor mediano de avaliação que a coloca num patamar superior ao da maioria das regiões, sobretudo as do interior do país. De acordo com os dados do INE, o valor mediano dos apartamentos na RAM situa-se nos 2.798 euros por metro quadrado, acima da média nacional de 2.546 euros/m², e próximo de regiões como o Algarve (2.910 euros/m²), ficando também atrás da Grande Lisboa (3.352 euros/m²).

Nas moradias, a RAM surge com um valor mediano de 2.238 euros/m², igualmente acima da mediana nacional de 1.561 euros/m², sendo das regiões com avaliações mais elevadas a nível nacional.

Ambas as tipologias batem novos máximos históricos.

Um dos dados mais relevantes do inquérito de Abril é o protagonismo da Região Autónoma dos Açores e da Madeira nos crescimentos mensais, numa aceleração do mercado nas ilhas. Embora os Açores tenha sido a que registou o maior aumento face ao mês anterior, tanto em apartamentos (4,8%) como em moradias (4,2%) e em habitação em geral (4,1%), a Madeira acompanha esta tendência insular de subidas contínuas, sem qualquer descida registada em nenhum segmento durante o mês em análise.

Em termos de número de avaliações realizadas em Abril foi de 34.483 (21.518 apartamentos e 12.965 moradias), um valor 3,6% inferior ao do mesmo mês do ano anterior, mas 5,0% superior ao de Março, sendo que na Madeira foram 684 avaliações, o número mais alto do último ano.