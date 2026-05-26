Governo aposta na prevenção de incêndios na região de Leiria

O Governo está a antecipar o risco de incêndios na região de Leiria, tendo já mais de 15 mil quilómetros de caminhos florestais limpos e 300 homens nas zonas afetadas pelo comboio de tempestades, onde ainda há material lenhoso.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, disse hoje, em Bruxelas, estarem a ser feitos todos os esforços, destacando que "já são mais de 15 mil quilómetros de caminhos florestais que foram desobstruídos".

Em declarações aos jornalistas, à margem da reunião com os seus homólogos da União Europeia (UE) hoje em Bruxelas, o ministro acrescentou haver "desde 28 de janeiro, 300 homens do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] permanentemente naquele território e depois coordenámos, fizemos um centro integrado de operações em Leiria, onde estão o Ministério da Administração Interna, isto nunca tinha acontecido, o Ministério da Defesa e o Ministério da Agricultura a trabalhar em conjunto, de forma articulada".

Por outro lado, acrescentou, que "se os proprietários de terrenos afetados pelas tempestades na zona de Leiria não os limparem, nós vamos fazê-lo".

Face ao aumento das temperaturas, que faz subir o risco de incêndios florestais, José Manuel Fernandes antecipou "um verão duríssimo".

"Nós queremos que sejam os proprietários a retirar eles próprios a madeira que tombou e damos, nessas zonas críticas, entre 1.000 a 1.500 euros", lembrou.

O ministro revelou também que haverá um segundo concurso para o fundo ambiental financiar o recurso ao fogo controlado, num montante previsto de mais um milhão de euros.