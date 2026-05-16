I Liga termina com consagração do FC Porto e definição da 'Champions' e manutenção

A I Liga de futebol de 2025/26 termina hoje, numa 34.ª jornada que consagrará o campeão FC Porto, atribuirá a Sporting ou Benfica a última vaga para a 'Champions' e definirá a segunda equipa despromovida ao escalão secundário.

O líder FC Porto será dos primeiros a entrar em ação na última ronda do campeonato, ao receber às 15:30 o Santa Clara, 12.º classificado e já com a manutenção assegurada, um horário que proporcionará aos 'dragões' muito tempo para festejarem a conquista do 31.º título, que os aproxima do recordista Benfica (38).

As últimas decisões ficam adiadas para as 20:30, hora do início dos jogos que atribuirão o segundo lugar e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto as partidas envolvendo as quatro equipas em luta pela manutenção (que tentarão escapar ao destino do lanterna-vermelha AVS, já despromovido à II Liga) começam às 18:00.

O Sporting tem dois pontos de vantagem sobre o Benfica e está em posição privilegiada para conservar o precioso segundo lugar quando receber o Gil Vicente, sexto posicionado, enquanto o rival lisboeta, terceiro, está obrigado a ganhar na visita ao Estoril Praia, que ocupa o nono lugar, e esperar por um deslize dos 'leões'.

Nacional (14.º), Estrela da Amadora (15.º), Casa Pia (16.º) e Tondela (17.º) são as equipas que procuram assegurar a permanência no escalão principal, ainda que os madeirenses já não possam cair ao 17.º posto e ser despromovidos diretamente, podendo apenas terminar no 16.º e ter de disputar o play-off com o terceiro posicionado da II Liga.

Estrela da Amadora e Tondela terão a desvantagem de jogar fora de casa, deslocando-se aos terrenos do Sporting de Braga (seguríssimo quarto colocado) e do Arouca (10.º), respetivamente, enquanto o Nacional joga no seu estádio com o Vitória de Guimarães (oitavo) e o Casa Pia recebe o Rio Ave (13.º).

Programa da 34.ª jornada:

- Sábado, 16 mai:

FC Porto -- Santa Clara, 15:30

Moreirense -- AVS, 15:30

Nacional -- Vitória de Guimarães, 18:00

Casa Pia -- Rio Ave, 18:00

Arouca -- Tondela, 18:00

Sporting de Braga -- Estrela da Amadora, 18:00

Famalicão -- Alverca, 20:30

Sporting -- Gil Vicente, 20:30

Estoril Praia -- Benfica, 20:30