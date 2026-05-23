Turista em mota envolvida em choque na rotunda do Porto do Funchal
Uma turista que circulava numa mota ficou envolvida, na manhã deste sábado, num acidente na rotunda do Porto do Funchal, junto à Avenida Sá Carneiro.
Segundo foi possível apurar no local, a mota seguia pela faixa exterior da rotunda, quando terá sido atingida por um automóvel ligeiro, um Renault Clio preto, que se preparava para sair em direcção à Avenida Francisco Sá Carneiro.
O embate provocou a queda da mota no asfalto, gerando algum aparato numa das zonas de maior circulação automóvel e pedonal da baixa do Funchal. Apesar do susto, tudo indica que não houve feridos graves.
Várias pessoas que se encontravam nas imediações aproximaram-se para prestar auxílio à condutora da mota, enquanto o trânsito ficou momentaneamente condicionado naquela artéria.
O carro envolvido acabou por imobilizar-se alguns metros mais à frente da rotunda. As circunstâncias exactas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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