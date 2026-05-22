Tudo apostos para viver as emoções do MIUS’2026

O Porto Santo volta a centrar atenções como um dos grandes palcos das águas abertas, ao receber este fim-de-semana o Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal e o Madeira Island Ultra Swim (MIUS), competições que juntam alguns dos melhores nadadores nacionais e internacionais num cenário de excelência.

Naquela que é a sétima edição do MIUS e que tem honras de lutas por vários títulos nacionais nas categorias de elite e Masters a organização prevê cerca de 600 participações em prova, dos cerca de 400 inscritos em representação de 17 países, números que confirmam o crescimento da modalidade e a dimensão do evento organizado na ilha dourada.

A edição deste ano contará com alguns dos principais nomes portugueses das águas abertas. Mafalda Rosa (7.ª no Mundial de Singapura em 2025), Diogo Cardoso (17.º classificado no mesmo Mundial), Francisco Amaral e Mariana Mendes (ambos presentes no último Campeonato da Europa realizado na Croácia), são presenças já garantidas no evento, um quarteto que este ano já nadou várias etapa do circuito mundial.

Outro dos grandes destaques passa pelo regresso de Angélica André às competições de águas abertas, depois de uma pausa motivada por uma pequena lesão. A nadadora portuguesa, medalha de bronze no Europeu de 2022 e no Mundial de 2024, regressa assim à competição num dos eventos mais emblemáticos do calendário nacional.

Ao longo do dia de hoje, nomeadamente durante esta tarde atletas, técnicos e organização ultimam os pormenores, com destaque para os derradeiros treinos no circuito, que está montado junto ao porto de abrigo do Porto Santo.

Quanto ao programa desta edição do MIUS, arranca logo pela manhã de amanhã, com as provas de 7,5 km e 10 km do Campeonato Nacional - Open de Portugal, seguindo-se as provas masters e o MIUS de 3 km.

No domingo será a vez de se fazerem ao mar os nadadores inscritos nas provas de 1,5 km masters e a aguardada prova de 5 km, integrada simultaneamente no Campeonato Nacional e no MIUS 2026.

As competições decorrerão em percursos balizados ao largo da praia do Porto Abrigo, com circuitos de 1.250 e 1.500 metros, cumprindo integralmente os regulamentos da World Aquatics, incluindo controlo electrónico de tempos através de chip e chegada em meta insuflável.

Além da vertente competitiva, o evento assume também um importante impacto promocional para o Porto Santo e para a Região Autónoma da Madeira, reforçando a aposta na organização de grandes eventos internacionais ligados às modalidades aquáticas.