Waymo recolhe 3.800 veículos autónomos nos EUA devido a riscos de segurança

A Waymo, empresa de automóveis autónomos da Alphabet, empresa-mãe da Google, vai recolher aproximadamente 3.800 veículos nos Estados Unidos devido a riscos de segurança.

A empresa de tecnologia com sede na Califórnia explicou hoje que decidiu recolher estes robotáxis depois de identificar uma falha no sistema de condução autónoma que fez com que os veículos atingissem velocidades elevadas em estradas inundadas.

Numa carta publicada pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês), a Waymo detalhou que esta falha de 'software' pode fazer com que os veículos percam o controlo, "aumentando o risco de acidentes".

A decisão de recolher estes carros surge após vários relatos de veículos da Waymo a entrar em estradas inundadas em San Antonio e Austin, no Texas, e a ficarem presos.

Em comunicado, a empresa indicou que está a trabalhar em "medidas adicionais de segurança de 'software'" e limitou as áreas de operação dos seus robotáxis durante condições meteorológicas extremas para evitar "áreas onde possam ocorrer inundações repentinas".

Os veículos da Waymo, que começaram a operar em várias cidades dos EUA como táxis comerciais em 2020, já foram investigados pelas entidades reguladoras federais em diversas ocasiões por incidentes de trânsito.

Em janeiro, a NHTSA abriu uma investigação contra a empresa depois de um dos seus veículos autónomos ter atropelado uma criança perto de uma escola primária no sul da Califórnia, causando-lhe ferimentos ligeiros.

A Google apresentou também hoje um novo sistema para automóveis com inteligência artificial (IA) capaz de prever e orientar as mudanças de faixa através da câmara frontal do veículo.

Esta funcionalidade, denominada "Live Lane Guidance" (Orientação de Faixas em Tempo Real, em português), utiliza a câmara frontal do automóvel para analisar o meio envolvente em tempo real, ao contrário da navegação GPS tradicional.

Na Android Show 2026, evento virtual, a empresa realçou que, graças a esta integração com o hardware do veículo, o sistema percebe exatamente em que faixa se encontra o condutor e, de forma preditiva e precisa, indica o momento ideal para manobrar ou sair da faixa.

No entanto, esta tecnologia de ponta não estará disponível para todos os utilizadores, uma vez que será exclusiva de modelos selecionados com "Google built-in" ("Google integrado de fábrica") e não estará incluída na versão padrão do Android Auto.