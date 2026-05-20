PS não aceita que Albuquerque tivesse dito que não havia dinheiro para uma obra de segurança

Victor Freitas e Gonçalo Leite Velho, do PS, confrontaram o PSD com as afirmações de Miguel Albuquerque que, num primeiro comentário à situação do túnel do Seixal, disse que "não havia dinheiro" para a obra.

Os deputados lembraram os sucessivos superavits orçamentais do Governo Regional e investimentos como o golfe que demonstram que "há dinheiro" e a segurança das populações não pode ser uma questão secundária.