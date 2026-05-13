Madeira e Açores levam tradição gastronómica ao coração de Lisboa

Com o objectivo de comemorar os 50 anos das Autonomias das Regiões dos Açores e da Madeira, a Freguesia de Avenidas Novas, na cidade de Lisboa, está a organizar dois eventos dedicados à gastronomia, com iguarias tipicamente regionais que poderão ser degustadas no centro da capital.

Segundo nota à imprensa, "o 'Festival dos Açores' realiza-se nos dias 22, 23 e 24 de Maio, durante o fim-de-semana de Pentecostes, uma das celebrações religiosas mais emblemáticas dos Açores, marcada pela devoção ao Espírito Santo". A entrada é livre.

O Festival 'Ao Gosto da Madeira' vai realizar-se no Jardim do Arco do Cego, de 11 a 20 de Setembro, com o objectivo de promover as ilhas, as suas tradições e particularidades, permitindo aos visitantes saborear os produtos regionais na capital portuguesa. A entrada é livre.

Neste contexto, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa informa que se realiza hoje, dia 13 de Maio, às 11h45, a Conferência de Imprensa de apresentação destes eventos, na sua sede, situada na Avenida de Berna, Campo Pequeno, em Lisboa.

Além do presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa, Daniel Gonçalves, estarão também presentes promotores dos Açores e da Madeira.