Prazo para propostas da 3.ª fase do novo hospital termina hoje

Termina hoje o prazo para a entrega de propostas com vista à 3.ª fase da obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que contempla os acabamentos e instalações técnicas. Em causa está um conjunto de trabalhos cujo preço base é de 265 milhões de euros.

Na passada terça-feira, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas dava conta, em declarações à rádio pública, que não haviam sido, ainda, recebidas quaisquer propostas. Pedro Rodrigues apontava que, habitualmente, os interessados deixam a entrega de propostas para o último momento, mostrando-se confiante de que tal iria acontecer até ao dia de hoje.

O prazo para apresentação de propostas desta 3.ª fase do Hospital Central e Universitário da Madeira já foi prorrogado por duas vezes, primeiro de 16 de Março para 29 de Abril e, posteriormente, para 21 de Maio.

Aquando da primeira prorrogação a tutela justificava a decisão com os pedidos apresentados pelos agrupamentos concorrentes, que justificavam tal pedido com a “complexidade técnica da empreitada, a necessidade de realizar consultas especializadas (algumas de carácter internacional) e a extensão das peças do procedimento”.

No passado mês de Fevereiro foram apurados cinco agrupamentos na sequência do concurso limitado por prévia qualificação para esta empreitada. Passaram à fase final do procedimento e foram, por conseguinte, convidados a apresentar propostas os seguintes consórcios:

- Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA; AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A; HCI - Construções, S.A.;

- ETERMAR – Engenharia, S.A.; CASAIS - Engenharia e Construção, S.A.;

- Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.; TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.; EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas S.A.;

- MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A.; CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S.A.;

- ACA - Alberto Couto Alves, S. A.; RIM – Engenharia e Construções, SA; OMATAPALO - Engenharia e Construção, S.A..

Mas há mais iniciativas que merecem destaque na agenda desta quinta-feira, 21 de Maio.

Agenda

Efemérides

1904 - É fundada em Paris, França, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), pelas federações da França, Bélgica, Suíça, Suécia, Espanha, Holanda e Dinamarca.

1927 - O aviador norte-americano Charles Augustus Lindbergh termina, em Paris, a primeira travessia aérea solitária do Atlântico.

1954 - Greve dos operários da indústria têxtil no Porto e na Covilhã. Intervenção das forças militares.

1965 - A ditadura do Estado Novo extingue a Sociedade Portuguesa de Escritores, por ter atribuído o Prémio de Novelística ao livro 'Luuanda', de Luandino Vieira, preso no Tarrafal.

1993 - O líder da guerrilha timorense Xanana Gusmão é condenado a prisão perpétua pela justiça indonésia.

Foto DR/Arquivo

1998 - Inauguração oficial da Expo-98 dedicada aos Oceanos, em Lisboa.

2003 - O deputado e porta-voz do PS Paulo Pedroso é ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito das investigações do processo Casa Pia.

2006 - Em referendo, os eleitores do Montenegro dizem "sim" à independência em relação à Sérvia.

2017 - A Juventus torna-se a primeira equipa a sagrar-se hexacampeã italiana de futebol, ao vencer em casa o Crotone, por 3-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da 'Serie A'.

2018 - O juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decreta prisão preventiva a 23 arguidos detidos na sequência das agressões na Academia Sporting - Centro de Futebol do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete.

Foto Arquivo

2019 - A União Europeia aprova formalmente que serão proibidos até 2021 do uso de determinados produtos de plástico de utilização única como as palhinhas, varas de balões e cotonetes.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, visita Kiev, reúne-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e assina com o seu homólogo ucraniano Denys Shmyhal, um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia.

2024 - A Federação Nacional da Educação (FNE) e o Governo alcançam um acordo para a recuperação do tempo de serviço congelado durante a 'Troika', os seis anos, seis meses e 23 dias serão contabilizados ao longo de quatro anos: 50% em 2024 e 2025 e os restantes em 2026 e 2027.

Foto Arquivo

Pensamento do dia