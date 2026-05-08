Operação internacional apreende 19,5 toneladas de droga e detém 54 pessoas no Atlântico

A Polícia Judiciária participou numa vasta operação internacional de combate ao tráfico de droga por via marítima que se concentrou no corredor atlântico oriental entre os Açores e as Ilhas Canárias, uma rota que atravessa os mares da Madeira e que tem vindo a ser cada vez mais utilizada pelas organizações criminosas para o transporte de cocaína da América Latina para a Europa.

A operação, denominada 'ALPHA LIMA', decorreu entre os dias 13 e 26 de Abril e resultou na apreensão de 11 toneladas de cocaína e 8,5 toneladas de haxixe, além da detenção de 54 pessoas e da intercepção de oito embarcações suspeitas.

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Segundo o comunicado enviado pela PJ, a investigação teve como alvo redes criminosas internacionais que utilizam o Oceano Atlântico para realizar operações de transbordo de droga em alto mar, procurando evitar os grandes portos europeus e os métodos tradicionais de detecção das autoridades. A acção policial mobilizou meios marítimos em todo o Atlântico, com missões de detecção, rastreamento e intercepção de embarcações suspeitas. Em Portugal, no âmbito de um inquérito conduzido pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, foram apreendidos 2.196 quilos de cocaína, com o apoio da Polícia Marítima, da Força Aérea Portuguesa e da Guarda Nacional Republicana.

De acordo com informação divulgada no site da Europol, as águas internacionais entre os Açores e as Canárias são actualmente consideradas uma das principais rotas do narcotráfico marítimo no Atlântico, tendo mesmo passado a ser conhecidas pelas autoridades como a 'Rota da Cocaína', devido ao número crescente de embarcações envolvidas neste tipo de transporte ilícito.

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A Europol explica que as organizações criminosas aproveitam o isolamento daquela vasta área marítima e as dificuldades de monitorização permanente no oceano para realizar operações de transbordo em alto mar, muitas vezes longe das rotas comerciais tradicionais. A operação foi liderada pela Guarda Civil espanhola e contou ainda com a colaboração de autoridades policiais de Portugal, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, sob coordenação operacional da Europol.

Os mares da Madeira já foram palco de uma das maiores operações de combate ao narcotráfico realizadas na Região. A 21 de novembro de 2025 tornou-se pública uma operação da Polícia Judiciária que culminou na apreensão de mais de sete toneladas de cocaína transportadas em embarcações de pesca no Atlântico, tendo parte da droga sido descarregada na Madeira.