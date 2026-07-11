Executivo açoriano quer evolução sustentada do turismo e reforçar ligações

A secretária regional do Turismo, Berta Cabral, afirmou que o Governo dos Açores continuará a trabalhar em parceria com investidores e empresários para "uma evolução sustentada" do setor e reforçar as ligações aéreas ao arquipélago, foi hoje divulgado.

"O Governo dos Açores continuará a trabalhar lado a lado com investidores, empresários e profissionais do setor, promovendo uma evolução sustentada do turismo, assente na qualidade, na diferenciação e no respeito pela identidade e pelas comunidades locais", afirmou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

A governante falava na inauguração de uma unidade hoteleira na Horta, na Ilha do Faial, e na apresentação da renovação de um hotel em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, onde destacou a importância dos investimentos na qualificação da oferta turística açoriana, segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Governo Regional.

Quanto às acessibilidades aéreas, Berta Cabral disse que este verão os Açores contam com operações de 16 companhias aéreas, 30 rotas e ligação a 12 países, assegurando que o Governo Regional continuará a trabalhar com "os diferentes parceiros para reforçar as ligações e criar novas oportunidades ao longo de períodos mais alargados do ano".

A governante sublinhou que a "qualificação do destino não se faz apenas com mais oferta, faz-se, sobretudo, com melhor oferta".

Segundo a secretária regional, no caso do Faial, existem atualmente 371 estabelecimentos de alojamento turístico, com uma capacidade de 2.810 camas, das quais 866 se encontram em hotéis tradicionais, destacando que o novo empreendimento inaugurado representa um importante contributo para a diversificação e valorização da oferta turística da ilha.

Sobre a renovação da unidade hoteleira em Ponta Delgada, a governante destacou o papel estruturante do investimento privado na consolidação e valorização do turismo açoriano.

"Apesar dos desafios atuais e de um contexto de menor dinamismo em alguns mercados, mantêm-se sólidas as perspetivas de longo prazo para o turismo regional, como comprovam os muitos investimentos que continuam a surgir", afirmou, citada na mesma nota de imprensa do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Berta Cabral assinalou que os Açores dispõem atualmente de cerca de 43 mil camas turísticas, das quais 64% correspondem a alojamento local, registando um crescimento superior a 16 mil camas desde 2019 e referiu ainda que o arquipélago conta com 137 estabelecimentos hoteleiros, 64 dos quais localizados em São Miguel, disponibilizando mais de oito mil camas.

A governante destacou igualmente o reconhecimento internacional dos Açores como Destino Sustentável com Nível Ouro, considerando que esta distinção reforça o posicionamento da região junto dos mercados turísticos e valoriza todos os agentes da oferta regional.

Berta Cabral realçou ainda a importância de novos projetos na área do turismo, que permitem aos Açores afirmarem-se como "um destino atrativo, competitivo e alinhado com as grandes tendências do turismo internacional".