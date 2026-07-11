Detidos na Ilha do Pico dois homens suspeitos de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) e a PSP detiveram dois homens na Ilha do Pico, nos Açores, suspeitos de tentar matar outro, que tinha acolhido na sua casa a ex-companheira de um deles, foi hoje revelado.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os dois homens, com 44 e 47 anos, foram detidos "fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados emitidos pela autoridade judiciária" e estão "fortemente indiciados da coautoria de um crime de homicídio, na forma tentada".

A PJ adianta, em comunicado de imprensa, que "os factos ocorreram, na Ilha do Pico, no passado dia 01 de maio, quando os suspeitos se deslocaram à residência da vítima, um homem com 55 anos", cuja nacionalidade não foi especificada.

Na altura, os suspeitos terão agredido a vítima com "um objeto de natureza contundente, provocando-lhe ferimentos crânio-encefálicos e hematomas em diversas regiões do corpo", lê-se na nota.

De acordo com a PJ, "na origem do conflito estará o facto de a vítima ter acolhido na sua residência a ex-companheira do suspeito mais novo".

A mulher terá procurado refúgio na residência da vítima "na sequência de alegadas situações de violência doméstica".

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação das adequadas medidas de coação, acrescenta a PJ.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de São Roque do Pico.