Valter Correia assegura que o Estatuto da Carreira Docente será revisto este ano

Até ao final deste ano, o Estatuto da Carreira Docente será revisto, recolocando professores nas posições de carreira a que têm direito e alterando o regime de progressões. A garantia foi dada pro Valter Correia, numa intervenção sobre a petição apresentada pelos professores.

O deputado do PSD, também ele professor, reconhece a pertinência das reivindicações e assegura que fazem parte das medidas a adoptar pela Região.

Valter Correia recordou que os professores da Madeira viram o tempo de serviço congelado recuperado mais rapidamente do que no continente e que, ao contrário do que afirmam os partidos da oposição, até agora não houve qualquer entrave para acesso aos diversos escalões.