Romain Correia ergue troféu de melhor defesa do mês de Abril

O 'Defesa do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super' (II Liga) referente ao mês de Abril é Romain Correia, do Marítimo.

O capitão dos verde-rubros foi o mais votado dos treinadores principais da competição, acolhendo 17,80% dos votos.

"Totalista nas quatro partidas disputadas pelos madeirenses no período em avaliação, o capitão de equipa foi essencial na campanha que culminou com a conquista do campeonato, contribuindo para as duas vitórias frente a Portimonense (1-0) e SL Benfica B (2-1), assim como no empate diante do FC P.Ferreira (0-0)", adianta ainda a noticia publica pela Liga de Portugal no seu site oficial.

Nesta eleição, Romain superou a concorrência do irmão, Anthony (Académico de Viseu), com 11,86% dos votos, e do companheiro de equipa Noah Madsen, que reuniu 10,17% das preferências.