Bruno Fernandes eleito melhor futebolista da Liga inglesa de 2025/26
O internacional português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o melhor jogador da época 2025/26 da Liga inglesa de futebol, anunciou hoje o organizador da competição, que termina domingo e já consagrou o Arsenal como campeão.
Bruno Fernandes marcou oito golos na Premier League e efetuou 20 assistências, igualando o recorde da prova na mesma época, que pertence também ao francês Thierry Henry (Arsenal, em 2002/03) e ao belga Kevin De Bruyne (Manchester City, em 2019/20), os quais poderá ultrapassar na 38.ª ronda, no domingo, quando os 'red devils' defrontarem o Brighton.
O médio português, de 31 anos, desempenhou um papel central na boa campanha da equipa de Manchester, especialmente depois de Michael Carrick ter substituído o português Ruben Amorim como treinador do United, que vai terminar no terceiro lugar do campeonato, atrás do Arsenal, virtual campeão, e do rival Manchester City, segundo classificado.