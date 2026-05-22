Garouta do Calhau promove hoje Open Day no Centro de Noite 'Casa Esperança'

É já hoje, 22 de Maio, que a Garouta do Calhau promove um Open Day no Centro de Noite 'Casa Esperança', um espaço inovador localizado na Rua do Paiol, criado com o objectivo de reforçar a resposta social dirigida à população sénior e respectivas famílias.

A iniciativa pretende dar a conhecer este novo serviço através de visitas guiadas ao espaço e momentos de apresentação, permitindo aos interessados, familiares, representantes e futuros utentes, esclarecer dúvidas e obter informações detalhadas sobre o funcionamento e os objectivos do Centro de Noite.

Considerada uma resposta social pioneira, a 'Casa Esperança' surge como uma alternativa de apoio e acompanhamento nocturno, promovendo maior segurança, conforto e bem-estar para os seus utentes, assim como tranquilidade para as famílias.

O Open Day contará ainda com um momento de convívio entre participantes e uma sessão de Zumba Sénior, agendada para as 15 horas, promovendo a actividade física e o envelhecimento activo.

A participação é aberta aos interessados, mediante contacto prévio através do número 291 142 852.