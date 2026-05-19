'Amadea' veio para passar a noite no Porto do Funchal

O 'Amadea' chegou ao porto do Funchal por volta das 12 horas desta terça-feira, pernoitando na Região, uma vez que apenas tem saída agendada para as 17 horas de amanhã, quarta-feira.

O navio transporta 484 passageiros e 310 tripulantes, que chegaram de Lanzarote e segue viagem em direcção a Tânger, Marrocos. Está a realizar uma viagem de duas semanas, que começou em Canárias (Las Palmas) a 16 de Maio e termina no final do mês, em Hamburgo, na Alemanha. O 'Amadea' já realizou paragens em Fuerteventura e Lanzarote, e depois visita Marrocos, Espanha (Málaga e Ferrol), Portugal continental (Portimão) e França (Honfleur).

Durante o dia, vai ter a companhia do 'Hebridean Sky', que chegou ontem com 58 passageiros e 70 tripulantes a bordo, e parte às 23 horas para o Porto Santo, numa escala da Wilhelmsen; e do mega-iate Home, agenciado pela Transinsular, que chegou ao início da manhã para uma escala de seis dias.