AIEA preocupada com incêndio em subestação elétrica perto de central nuclear

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) manifestou "profunda preocupação" com um incêndio numa subestação elétrica na Ucrânia, causada por "atividades militares", que obrigou à paragem parcial de uma central nuclear.

Num comunicado divulgado na sexta-feira à noite, a agência nuclear da ONU anunciou ter sido notificada pela Ucrânia de um incêndio ocorrido na sexta-feira, na subestação elétrica de 750 quilovolts (kV) de Dniprovska, "devido a atividades militares".

Como resultado, a Central Nuclear do Sul da Ucrânia, também conhecida como Central Nuclear de Pivdennoukrainsk, foi parcialmente desligada da fonte de energia externa a pedido do operador da rede, segundo o comunicado.

Ao contrário da central de Zaporijia --- a maior da Europa, com seis reatores, localizada no sudeste da Ucrânia, sem gerar energia desde a ocupação russa no início de março de 2022 --- esta central nuclear, localizada cerca de 350 quilómetros a sul de Kiev, estava operacional.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, manifestou "profunda preocupação com o incidente" e reiterou que este tipo de subestação, crucial para a segurança nuclear, "nunca deveria ser alvo" de atos de guerra.

Segundo a agência internacional sediada em Viena, que não identificou os autores do suposto ataque, os bombeiros foram enviados para a subestação na noite passada para extinguir o incêndio.

"A AIEA continuará a monitorizar a situação de perto", conclui o comunicado.