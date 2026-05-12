O Al Nassr pode conquistar, esta terça-feira, o título de campeão saudita, caso vença o Al Hilal no encontro da penúltima jornada da liga, marcado para as 19 horas e com transmissão na Sport TV1. A equipa orientada por Jorge Jesus, que conta com Cristiano Ronaldo e João Félix, lidera actualmente o campeonato com cinco pontos de vantagem sobre o rival, segundo classificado. Apesar de o Al Hilal ter menos um jogo realizado, um triunfo nesta partida será suficiente para garantir a conquista do campeonato.

O assunto é um dos destaques da edição de hoje do jornal A Bola.

A Bola:

- "Rio Ave 1-4 Sporting. Leão na frente"

- "Benfica 2-2 SC Braga"

- "Verdes e brancos aproveitam empate das águias e recuperam o 2.º lugar que vale acesso à Champions"

- "'Falta um jogo, precisamos dos adeptos e de ganhar' - Rui Borges"

- "Adeptos pedem demissão de Rui Costa. Equipa também contestada"

- "Discurso de Mourinho já soa a despedida"

- "Vários lances polémicos em Vila do Conde e na Luz. Saiba a opinião de Pedro Henriques"

- "FC Porto. Farioli exige resposta. Treinador não gostou da exibição de alguns jogadores"

- "E. Amadora 0-0 Famalicão"

- "Gil Vicente 1-3 Arouca"

- "Santa Clara 2-0 Nacional"

- "Tondela 2-0 Moreirense"

- "Guimarães 0-1 Casa Pia"

- "Futsal. Campeões europeus recebidos em apoteose"

- "Arábia Saudita. Jesus, Ronaldo e João Félix podem sagrar-se hoje campeões"

Diário de Notícias:

- "Há cada vez menos dermatologistas a trabalhar com seguros e espera por consulta pode chegar aos oito meses"

- "Guerra. Cessar-fogo está 'ligado à máquina', mas Trump continua a crer num acordo com o Irão"

- "Conferências das Regiões. Ponta Delgada. Turismo açoriano 'só pode resistir e prosperar se for alicerçado em verdadeiras acessibilidades aéreas'"

- "Economia. Efeito 'tarifas' Trump nas farmacêuticas arrasa com exportações portuguesas no início de 2026"

- "Política. Montenegro ainda procura quem possa aprovar o Pacote Laboral"

- "Requerimento. PSD quer ouvir RTP por suportar despesas a Alexandra Leitão também pagas a deputado do PSD"

- "Peter Rough. Instituto Hudson. 'Pedro Sánchez procura ativamente o desprezo de Trump e parece deleitar-se com isso'"

- "Reportagem. Escritores e leitores num comboio: 'Uma míni rede social em movimento'"

- "Cinema. Uma sacerdotisa chamada Billie Eilish"

Correio da Manhã:

- "Disparam queixas de burla na internet. GNR alerta para aumento de casos"

- "Benfica 2 Sp. Braga 2. Braga deixa milhões aos pés do leão"

- "Rio Ave 1 Sporting 4. Champions à vista"

- "Caos na saúde. Quase 120 mil pessoas à espera de cirurgia"

- "Ourivesaria em Almada. Momentos de terror em assalto"

- "Região Centro. Ajuda a vítimas da tempestade demora a chegar"

- "Fátima. Onda de peregrinos chega à Cova da Iria"

- "Transparência. Aguiar-Branco 'caricaturou restrições que não existem'"

- "Novo regime. Estado vai ficar com terrenos sem dono conhecido"

Público:

- "AD prepara-se para deixar cair pena de perda de nacionalidade"

- "Derrota do Labour. Starmer não se demite e vai enfrentar 'qualquer disputa pela liderança'"

- "Finanças. Despesa pública tem maior subida da EU à boleia do PRR"

- "Balanço da ERS. Menos cirurgias cardíacas e mais listas de espera no final de 2025"

- "Futebol. Sporting recupera segundo lugar a uma jornada do fim"

- "Festival de Cannes. O cinema português leva um Nobel na bagagem e o espanhol na língua"

- "Desinformação. Como se usa a falsa ciência para dizer que a carne não aumenta o risco de cancro"

Jornal de Notícias:

- "Maioria das queixas sobre ruído nasce de conflitos entre vizinhos"

- "Matosinhos. Drones vão salvar vidas e prevenir desastres"

- "Rio Ave 1-4 Sporting"

- "Benfica 2-2 Braga"

- "Luz verde para a Champions"

- "Cereja. Chuva ameaça deitar por terra ano de produção histórica"

- "Justiça. Polícias presos por espancarem egípcios na rua e na esquadra"

- "Oncologia. Tempos de espera para cirurgia e consulta aumentam"

Negócios:

- "Grandes famílias recebem 650 milhões em dividendos"

- "'Temos de criar um botão de emergência na IA para quando corre mal'. Entrevista a Stefan Verhulst [co-fundador do The GovLab, na Universidade de Nova Iorque]"

- "Tempestades não abalam resultados da operadora Nos"

- "Grupo sueco Husqvarna fecha fábrica em Sintra"

- "Mais 200 milhões em obra para duplicar IP3 vão a concurso"

- "Radar África. As três indicações de João Lourenço"

O Jornal Económico:

- "Portugal espera a terceira maior queda da dívida na UE"

- "Seguradoras aguardam com 'grande expectativa Fundo de Catástrofes"

- "Hovione anuncia transição na liderança com co-CEO"

- "Lucros da Nos sobem 4,7% para 62 milhões em trimestre de tempestades"

- "'Hoje Sines é um polo tecnológico de ponta'. Ministro da Reforma de Estado [Gonçalo Matias] assume o objetivo de tornar o setor tecnológico uma indústria de futuro"

- "Guerra. Mercados duvidam que Trump consiga abrir Ormuz"

- "UGT apela à valorização da Concertação Social"

- "Navigator investe 42 milhões no primeiro trimestre"

- "Cruzeiros: escalas e passageiros devem crescer 8% e 6%"

- "Portugueses na disputa pela invenção europeia do ano"

Record:

- "Rio Ave 1-4 Sporting. Reviravolta de leão. Vitória em Vila do Conde e balde de água fria na Luz"

- "Rui Borges. 'Dependermos de nós é o maior ar que podemos ter'"

- "Benfica 2-2 Sp. Braga. Rui Costa muito contestado"

- "Mourinho. 'Não renovava agora'"

- "V. Guimarães 0-1 Casa Pia"

- "E. Amadora 0-0 Famalicão"

- "Tondela 2-0 Moreirense"

- "Gil Vicente 1-3 Arouca"

- "Santa Clara 2-0 Nacional"

- "FC Porto. Novo dragão ganha forma. Farioli reuniu-se com Scouting"

- "Futsal. Alvalade saudou os heróis. Chegaram os campeões da Europa"

O Jogo:

- "Rio Ave 1-4 Sporting"

- "Benfica 2-2 Braga"

- "Ultrapassagem à entrada da reta final"

- "Leões golearam em Vila do Conde, aproveitando empate caseiro das águias para recuperarem o segundo lugar. Guerreiros garantem 4.º lugar"

- "Tribunal unânime. Penálti por marcar a favor do Braga (72')"

- "Todas as decisões no sábado"

- "Famalicão e Gil Vicente lutam pelo quinto posto"

- "E. Amadora, Casa Pia e Tondela tentam escapar à descida"

- "Nacional ainda pode cair no play-off"

- "FC Porto. Dragão para voar mais alto. Presidente portista e o treinador Francesco Farioli afinam planeamento da próxima época"

- "Transformação do ataque é prioridade"

- "Moura, Alan Varela e Pepê têm mercado"

- "Vilas-Boas: 'Obra é decisiva para nós'. CAR foi apresentado ao autarca gaiense, Luís Filipe Menezes"