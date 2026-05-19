Madeira marca presença na Navalia 2026

A ACIF-CCIM representa a Região Autónoma da Madeira na Navalia 2026, a maior feira internacional do sector naval da Península Ibérica, que decorre em Vigo a partir de hoje e até 21 de Maio. A participação insere-se no projecto europeu A3MAtlantic (Interreg MAC 2021–2027), cofinanciado a 85% por fundos FEDER, que visa promover a inovação e internacionalização das PME da economia azul no Atlântico Médio.

A delegação madeirense, composta por representantes da ACIF-CCIM e da ARDITI, integra uma missão mais alargada que inclui parceiros dos Açores, Canárias, Cabo Verde, Costa do Marfim e Gana.

Os objectivos passam por abrir novos mercados, reforçar a integração das PME regionais nas energias renováveis marinhas e promover a cooperação entre a Europa e a África Ocidental.

À margem da feira, esta terça-feira, realiza-se ainda a Assembleia Geral da Aliança A3M, onde a Madeira transferirá a presidência rotativa para Cabo Verde, representado pela Câmara de Comércio de Barlavento. A sessão incluirá também a aprovação de um novo Código de Governança e a apresentação da nova identidade visual da aliança.