UMa defende diálogo cultural como caminho para “pacificação” e desenvolvimento

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe, esta manhã, a conferência ‘Multiculturalidade: A Diferença que nos Une’, iniciativa integrada nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, promovida pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa promove conferência 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une' A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) promove, no próximo dia 21 de Maio, entre as 10h00 e as 13h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, a conferência 'Multiculturalidade: A Diferença que nos Une', integrada nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.

À margem da iniciativa, o reitor da universidade, Sílvio Fernandes, destacou a importância de promover o respeito pela diversidade cultural num mundo cada vez mais complexo, defendendo que o diálogo entre culturas assume um papel essencial no desenvolvimento das sociedades.

“Esta conferência está relacionada com o Dia Mundial da Diversidade Cultural e vai abordar os temas relacionados com a necessidade de, num mundo tão complexo, se respeitar a diversidade das culturas e se promover o diálogo entre essas culturas para que se consiga obter níveis de desenvolvimento e de pacificação da nossa espécie que sejam aceitáveis”, afirmou. O responsável sublinhou ainda o posicionamento da universidade madeirense nesta área, referindo que a universidade dispõe de um Conselho de Cultura composto por docentes, alunos e personalidades externas, com actividade regular e participação em estruturas nacionais e internacionais ligadas à cultura.

Além disso, destacou o papel da Faculdade de Artes e Humanidades na reflexão académica sobre estas matérias, através de cursos, mestrados e doutoramentos na área cultural. “Produzem investigação científica e trabalhos de licenciatura, mestrado e doutoramento sobre esta matéria, que depois são conhecidos de forma geral”, salientou.

A conferência, que decorre durante toda a manhã de hoje, reúne especialistas e académicos para debater os desafios da multiculturalidade, do diálogo intercultural e da cooperação entre povos, numa altura em que as questões ligadas à diversidade cultural assumem crescente relevância no contexto internacional.