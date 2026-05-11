Engenheiros técnicos madeirenses no Encontro Nacional dos Colégios de Especialidade da OET

A Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) realiza hoje, na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), o Encontro Nacional dos Colégios, iniciativa promovida pelo Conselho da Profissão e subordinada ao tema "Formação, Competências e Exercício da Profissão".

Com a presença de cerca de 150 Engenheiros Técnicos, esta iniciativa constitui a maior reunião de trabalho da história da instituição, reunindo coordenadores nacionais dos diversos Colégios de Especialidade e representantes regionais de todo o país, sendo que a Secção Regional da Madeira marca presença com uma delegação de 21 participantes, integrando coordenadores e membros das estruturas regionais dos Colégios.

Estatutariamente, explica a OET na Madeira, "os 18 Colégios de Especialidade são pilares fundamentais na definição de referenciais de formação, competências profissionais e regulamentação dos atos próprios das especialidades. O atual modelo de organização proposto pelo Bastonário — estruturando estas representações “em árvore”, com representantes das cinco Secções Regionais — assegura uma efetiva representatividade regional e uma visão técnica coesa em todo o território nacional".

Assim, ao longo do dia, "decorrerão sessões de trabalho organizadas por Colégio, onde estarão em análise os referenciais de formação, as competências profissionais e os atos das diferentes especialidades, bem como a sua adequação às exigências atuais do exercício da profissão. Este debate direto entre Engenheiros Técnicos constitui um momento essencial para o fortalecimento da profissão e para a contínua valorização técnica e institucional da Engenharia Técnica em Portugal", explica.

Este Encontro Nacional "contará ainda com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, cuja participação representa um importante sinal de unidade, proximidade institucional e compromisso com o futuro da profissão", afiança, num evento que "reafirma o papel essencial da OET na promoção da engenharia, consolidando uma profissão forte, moderna e indispensável ao desenvolvimento socioeconómico de Portugal", conclui.