Fundação Princesa Dona Maria Amélia recebe Quarteto de Cordas Atlântico

A Orquestra Clássica da Madeira promove pelas 18 horas deste sábado, 9 de Maio, um concerto do Quarteto de Cordas Atlântico, integrado na Temporada de Música de Câmara, na Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal.

Em nota emitida, o director artístico da composição, Norberto Gomes, refere que o concerto pretende proporcionar ao público “um fim de tarde agradável com o belo repertório proposto pelo Quarteto de Cordas ‘Atlântico’”.

O programa reúne obras de diferentes períodos e tradições musicais europeias. Entre as peças previstas estão o 'Quarteto em Ré Maior', de Wolfgang Amadeus Mozart, 'On the Nature of Daylight', de Max Richter, bem como temas tradicionais da Noruega, Suécia e Dinamarca.

Segundo a organização, a obra de Max Richter, composta em 2003, é caracterizada por “uma estrutura minimalista, um andamento lento e um profundo senso de melancolia e estoicismo”, tendo sido escrita “como um protesto contra a invasão do Iraque em 2003”.

O Quarteto de Cordas Atlântico foi criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira com o objectivo de interpretar repertório para esta formação musical. O agrupamento é constituído por Natacha Guimarães e Joana Costa, nos violinos, Marta Morera, na viola d’arco, e Jaime Dias, no violoncelo.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira sublinha que a instituição encara a iniciativa “com júbilo e elevado sentido de responsabilidade”.

Os bilhetes têm o custo de 20 euros, estando previstos descontos para jovens e crianças. A entrada será gratuita para alunos do Conservatório e para 12 utentes do lar da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, situada no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, ou no próprio dia do concerto, a partir das 17 horas, à entrada da Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, na Avenida do Infante.