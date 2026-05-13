Orquestra Sinfónica do Conservatório actua na Igreja Matriz de Machico

A Orquestra Sinfónica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode vai assinalar os 10 anos do Ciclo de Concertos Comentados, com uma actuação no próximo domingo, dia 17 de Maio, pelas 18h00, na Igreja Matriz de Machico. A "iniciativa de promoção e divulgação da música sinfónica na Região Autónoma da Madeira", pretende ser também um espectáculo que marca "o 16.º concerto deste ciclo pedagógico e artístico criado em 2016", informa a escola.

"Ao longo destes dez anos, o Ciclo de Concertos Comentados percorreu diversos espaços culturais e religiosos da Madeira, distinguindo-se pela sua forte componente pedagógica e formativa. O principal objetivo da iniciativa passa por proporcionar ao público uma experiência simultaneamente artística e didática, tornando a música sinfónica mais acessível e próxima da população", salienta e a entrada é livre.

De acordo com o Conservatório, "o primeiro concerto deste projeto realizou-se precisamente na Igreja Matriz de Machico, em Junho de 2016, espaço que volta agora a receber esta iniciativa numa edição comemorativa que celebra uma década de formação de públicos e aproximação da comunidade à música sinfónica".

Refira-se que "antes da interpretação das obras, o maestro Francisco Loreto apresenta os diferentes instrumentos que compõem a Orquestra Sinfónica e contextualiza historicamente e musicalmente cada peça do programa. Estas intervenções permitem ao público compreender melhor as narrativas artísticas, os estilos musicais e os compositores interpretados", conta como se processa.

Assim, "o programa deste concerto comemorativo reúne diferentes estéticas e sonoridades sinfónicas, centradas, numa primeira parte, na temática da liberdade dos povos oprimidos", sendo que "o concerto abre com a imponente abertura 'Egmont', de Ludwig van Beethoven, seguindo-se o poema sinfónico 'A Canção da Primavera', do compositor finlandês Jean Sibelius, escrito numa altura em que a Finlândia se encontrava sob ocupação russa. A segunda parte presta homenagem à música sinfónica madeirense e portuguesa, com a interpretação da 'Rapsódia n.º 1 – sobre canções populares da Madeira', de Manuel Ribeiro, e da 'Suite Alentejana n.º 1', de Luís de Freitas Branco".

Refira-se que este "será também o programa que a Orquestra Sinfónica do Conservatório apresentará no 19.º Festival Internacional de Orquestras de Jovens de Ahrensburg, na Alemanha, que decorre entre 28 de Maio e 1 de Junho".

Este concerto é produzido em parceria com a Associação Machico XXI e conta com o apoio da Paróquia da Igreja Matriz de Machico.