PJ faz novas buscas relacionadas com concursos públicos para combate a incêndios

A Polícia Judiciária está a realizar hoje novas buscas por suspeitas de corrupção relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais, que incluem Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro António Leitão Amaro.

A notícia das buscas foi avançada pelo canal NOW e confirmada à Lusa por fonte ligada ao processo, tendo o canal avançado que o principal alvo das diligências desencadeadas pela Polícia Judiciária é Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro da Presidência, e que as buscas decorrem na sua residência, no Restelo, em Lisboa, e em várias empresas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária detalhou que foram feitas 11 buscas no distrito de Lisboa, em habitações, sedes de sociedades comerciais e escritórios de advogados.

O inquérito está com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga crimes de burla qualificada, corrupção passiva e ativa e associação criminosa relacionados com suspeitas da "prática de ilegalidades relacionadas com a contratação de meios aéreos para combate a incêndios rurais", lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, existem suspeitas de que "os responsáveis das empresas concorrentes, após terem acesso a informações privilegiadas", combinavam previamente entre si as propostas a apresentar nos procedimentos lançados, lesando os interesses financeiros do Estado.

A operação de hoje, que tem o nome "Torre de Controlo II", contou com 63 elementos da Polícia Judiciária, quatro juízes de instrução criminal, seis magistrados do Ministério Público, quatro elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República e quatro representantes da Ordem dos Advogados.

Estas buscas estão relacionadas com as já feitas em maio do ano passado, no âmbito da operação "Torre de Controlo" e que resultaram na constituição de 12 arguidos - sete pessoas singulares e cinco pessoas coletivas - por suspeitas de corrupção, ativa e passiva, burla qualificada, abuso de poder, tráfico de influência, associação criminosa e de fraude fiscal qualificada relacionadas com os concursos públicos para o combate aos incêndios rurais.

Na altura, segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), as buscas envolveram a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), as instalações do Estado-Maior, em Alfragide, Lisboa, e as empresas Helibravo, Heliportugal e HTA.

De acordo com a nota publicada então pela Polícia Judiciária, as sociedades comerciais sediadas em Portugal investigadas, que faziam parte de uma "complexa rede" estabelecida pelo menos desde 2022, têm vindo a controlar a participação nos concursos públicos no âmbito do combate aos incêndios rurais em Portugal, no valor de cerca de 100 milhões de euros.

Estes concursos públicos incidem na compra de serviços de operação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade dos meios aéreos próprios do Estado, dedicados exclusivamente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).