Mark Rutte saúda envio de tropas dos EUA para a Polónia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, congratulou-se hoje com o anúncio de envio de 5.000 soldados norte-americanos para a Polónia, mas frisou que a Europa deve continuar a reforçar as suas defesas para reduzir dependências.

"Congratulo-me com o anúncio (...). Mas sejamos claros: o caminho que seguimos é o de uma Europa mais forte e de uma NATO mais forte, garantindo que, com o tempo, passo a passo, dependamos menos de um único aliado, como temos feito há tanto tempo, que são os Estados Unidos", afirmou Rutte, antes do início da reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO.

Depois de meses de críticas à NATO e declarações sobre a redução de efetivos americanos nos países europeus da Aliança, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, na quinta-feira à noite, na plataforma Truth Social, que enviará 5.000 militares para a Polónia.

"Vamos sempre ter decisões e anúncios", disse Mark Rutte, sublinhando que o apoio americano à Ucrânia se mantém.

O secretário-geral na NATO lembrou ainda que países como Portugal "estão a fazer aquilo que os Estados Unidos pedem e a manter as suas bases abertas" aos americanos.

A Suécia, anfitriã do encontro, refere que as constantes mudanças são confusas. "É, de facto, confuso", disse a ministra dos negócios estrangeiros do país, "mas temos que continuar a fazer o que é preciso. Precisamos de ter os Estados Unidos a bordo", acrescentou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Maria Malmer Stenergard.

Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO reúnem-se esta sexta-feira em Helsingborg, na Suécia, pelas 09:00 de Lisboa, num encontro que servirá de preparação para a cimeira de julho em Ancara, Turquia.

Em foco estarão o apoio à Ucrânia, os impactos da guerra no Médio Oriente, e os orçamentos nacionais de Defesa, cuja meta foi revista no ano passado, para 5% do Produto Interno Bruto até 2035.