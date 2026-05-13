Projecto da SPEA mostra ganhos para a natureza e carteira com redução da luz

A 16 de Maio assinala-se o Dia Internacional da Luz e nesta semana, "o projeto LIFE Natura@night apresenta resultados que confirmam" que "reduzir a poluição luminosa traz benefícios claros para a biodiversidade, para a eficiência energética e para a qualidade de vida. Coordenado pela SPEA-BirdLife, o projeto reuniu ciência, ação no terreno e envolvimento da sociedade para proteger a noite na Madeira, Açores e Canárias — alcançando poupanças energéticas até 60% em alguns municípios", informa a associação.

"No projeto LIFE Natura@night demonstrámos que é possível iluminar melhor as nossas cidades, as nossas estradas, e até as nossas casas — e todos ganhamos com isso", diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira e do projeto LIFE Natura@night, citada na nota de imprensa que, acrescenta que "a poluição luminosa é uma das formas de poluição em mais rápido crescimento e mais largamente espalhadas a nível global: 99% da população da Europa e dos EUA vive sob céus artificialmente mais brilhantes, com impactos na saúde humana, incluindo distúrbios do sono, fadiga, dores de cabeça, e potencialmente maior risco de cancros com ligação hormonal. Para a biodiversidade, os efeitos são igualmente graves — só nos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias, mais de 10 200 aves marinhas desorientadas pela luz artificial são resgatadas todos os anos".

No projecto LIFE Natura@night, "conservacionistas, empresas de iluminação e municípios trabalharam em conjunto para desenvolver e aplicar soluções. O projeto demonstrou que pequenas mudanças fazem uma grande diferença: luz direcionada para o solo, com intensidade ajustada, cor quente e usada apenas quando necessária reduz impactos e custos", salienta algumas medidas.

"Juntamente com os municípios parceiros, desenvolvemos Planos Diretores de Iluminação Pública que são como que uma receita para o sucesso. Na Madeira, Açores e Canárias mostrámos que funcionam, e agora podem servir de base para que outros municípios beneficiem também", acredita Cátia Gouveia. "Estas boas práticas já estão a ser adotadas por entidades públicas e privadas. Para reconhecer boas práticas, o projeto criou o Galardão 'Noite com Vida', que já foi atribuído a 50 entidades nos três arquipélagos", destaca a SPEA.

E acrescenta que "a iluminação artificial excessiva e mal direccionada afeta aves marinhas, insetos, morcegos e aves migradoras, alterando comportamentos e causando mortalidade significativa", sendo que "as equipas do LIFE Natura@night reforçaram o conhecimento científico nesta área, estudando mais de 23 500 insetos e monitorizando morcegos e aves marinhas. A investigação permitiu identificar espécies mais vulneráveis, compreender padrões de comportamento e mapear zonas de risco associadas à iluminação artificial. O projeto mapeou ainda a poluição luminosa em 27 áreas da Rede Natura 2000, revelando que as zonas costeiras — onde se concentram as áreas urbanas e turísticas — são particularmente afetadas".

Ver Galeria

Importa salientar que "mais de 10.000 pessoas participaram nas atividades do projeto, e cerca de 17.000 alunos estiveram envolvidos em ações de educação ambiental", incluindo "pescadores, voluntários e comunidades locais" que "desempenharam um papel fundamental, com destaque para os mais de 450 voluntários que participaram nas brigadas de resgate de aves marinhas".

Diz a entidade que "com o fim do LIFE Natura@night, a SPEA e os parceiros comprometem-se a expandir estas soluções e integrar boas práticas de iluminação em políticas públicas", dizendo Cátia Gouveia que "o nosso objetivo é claro: queremos expandir estas soluções a outras regiões e garantir que a noite continua a ser um espaço vital para a biodiversidade e para as pessoas".

Conclui-se que o projeto LIFE Natura@night é coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal de Santa Cruz, Câmara Municipal de Machico, Câmara Municipal de Santana, Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, o Governo Regional dos Açores (através da Direção Regional de Políticas Marítimas), o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN, IP-RAM), o Instituto de Astrofísica de Canárias, a ALARED, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia (SEO/BirdLife). O projeto é financiado em 60% pelo programa LIFE da Comissão Europeia.