Taxa de juro para comprar casa voltou a cair em Abril

Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o mês de Abril de 2026 terminou com uma taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), de 3,125%, "registando um decréscimo de 0,008 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", informa hoje a DREM.

"Refira-se ainda que, em Abril de 2025, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 3,739%", sendo certo que o retomar da quebra nesse indicador vem na sequência de vários meses, mais precisamente desde Janeiro de 2024, quando a taxa de juro bateu no máximo (4,771%) desde Janeiro e Fevereiro de 2009 (5,307%), decorrente da crise dos juros iniciada com a guerra na Ucrânia.

Assim, apesar da quebra nos juros, "o valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação aumentou 4 euros face ao mês anterior, fixando-se nos 400 euros", sendo que "os juros cresceram 1 euro em relação ao mês anterior, situando-se nos 185 euros, enquanto a componente de amortização subiu 3 euros, para os 215 euros". Nota que no mês homólogo (Abril de 2025), "o valor médio da prestação vencida era de 401 euros", mais um euro apesar de uma taxa bem mais alta (+0,614%).

Foto DREM

A razão fica clara: "Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação continuou a aumentar, atingindo, em Abril de 2026, os 71.841 euros (71.379 euros no mês anterior). Um ano antes, situava-se em 67 745 euros." Ou seja, em um mês o capital em dívida aumentou 462 euros e em relação ao mesmo mês do ano passado o crescimento é de mais 4.096 euros.

"A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita fixou-se em 3,077%, menos 0,011 p.p. do que no mês anterior", inferior à Madeira. Enquanto que a "prestação média vencida para a globalidade dos contratos cresceu para 404 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para 77.614 euros (77.078 euros no mês precedente)", acontecendo o mesmo que na Madeira. "No País, os juros e o capital amortizado cresceram 1 euro face ao mês anterior, passando para os 197 euros e 207 euros, respetivamente", conclui a Direção Regional de Estatística da Madeira.