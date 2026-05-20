Governo da República garante que está a estudar solução para evitar suspensão do Programa Estudante Insular

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pinto Luz, garantiu esta quarta-feira que o Governo da República está a trabalhar para encontrar uma solução que evite a suspensão do Programa Estudante Insular, admitindo que tem havido contactos com a Região Autónoma nesse sentido.

"Estamos a trabalhar, continuamos abertos", afirmou o governante, sublinhando que, apesar de eventuais divergências com as regiões autónomas, a colaboração não foi interrompida. O ministro revelou ainda que o secretário de Estado das Infraestruturas tem estado em contacto com o homólogo regional, e que se procura que os CTT ponderem a continuidade do programa.

As declarações foram prestadas em resposta a uma questão colocada pelo deputado madeirense, do JPP Filipe Sousa, durante a audição na comissão parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.