CHEGA acusa Albuquerque e Montenegro de destruírem programa 'Estudante Insular'

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou Miguel Albuquerque e Luís Montenegro de destruírem o programa 'Estudante Insular' e de atirarem milhares de famílias madeirenses para a incerteza, o desespero e a instabilidade financeira.

Segundo o parlamentar, "o fim do modelo de apoio às passagens dos estudantes madeirenses no continente demonstra o fracasso político da relação entre o PSD-Madeira e o governo da República, deixando estudantes e famílias sem garantias relativamente aos custos das deslocações entre a Madeira e o continente".

Andam a tirar fotografias juntos, a levantar copos no Chão da Lagoa e a fazer promessas aos madeirenses, mas quando chega a hora de defender a Madeira só sabem dificultar a vida das famílias e trair os madeirenses". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Segundo nota à imprensa, Francisco Gomes critica as justificações apresentadas pelo governo regional para o encerramento do programa, considerando que o PSD regional se limitou a aceitar a incompetência de Lisboa sem capacidade de defender os interesses da Região.

Os estudantes e as famílias não querem desculpas técnicas nem guerras burocráticas entre governos. Querem soluções e estabilidade para conseguirem estudar e viver com dignidade, mas está visto que o PSD é uma casa de loucos e sem respostas". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar afirma ainda que "esta situação demonstra que Miguel Albuquerque não tem qualquer influência política junto do governo da República e acusa o PSD-Madeira de submissão perante Luís Montenegro". Vai mais longe e diz que "o PSD-Madeira se transformou num boneco político nas mãos do primeiro-ministro".

E concluiu: "Não são todos do mesmo partido? Então porque é que não se entendem? A verdade é simples: o PSD-Madeira não tem força para defender os madeirenses e Luís Montenegro tornou-se um carrasco da autonomia, da mobilidade e das famílias da Madeira".