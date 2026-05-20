Criatividade e espírito crítico marcam celebração do 'Ponto e Vírgula' e 'A Tua Vez'

Os jardins da Quinta Vigia acolheram, esta tarde, a festa dos projectos 'Ponto e Vírgula' e 'A Tua Vez', iniciativas promovidas pela Secretaria Regional de Educação em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, que voltou a destacar o talento, a criatividade e o espírito crítico dos jovens estudantes da Região.

A cerimónia reuniu alunos, professores, escolas, pais e parceiros do projecto, num momento de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo no âmbito da literacia mediática e da participação cívica.

Um dos momentos mais marcantes da sessão foi a intervenção do director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, que sublinhou o impacto transformador do 'Ponto e Vírgula' e da iniciativa 'A Tua Vez', projectos que, ao longo dos últimos anos, envolveram quase sete mil alunos.

"Celebramos milhares de alunos que descobriram que tinham voz", afirmou, destacando o papel das escolas e dos professores na promoção do pensamento crítico, da criatividade e da participação dos jovens na sociedade.

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Ricardo Miguel Oliveira rejeitou ainda a ideia frequentemente associada às novas gerações de desinteresse ou afastamento da realidade, considerando que os trabalhos apresentados pelos alunos demonstram exactamente o contrário. "Há sensibilidade, consciência, criatividade, inquietação e, sobretudo, uma enorme vontade de fazer a diferença", salientou.

Num discurso marcado pela valorização da literacia mediática, o responsável alertou para os desafios colocados pela velocidade da informação e pela superficialidade dos conteúdos digitais, defendendo a importância de ensinar os jovens a interpretar criticamente aquilo que consomem. "Vocês escolheram pensar, escrever e criar. Escolheram construir ideias em vez de apenas consumir conteúdos", sublinhou.

"Este tipo de iniciativas ajudam a formar cidadãos atentos e recordam algo fundamental: a democracia também se defende através da literária mediática, da capacidade de interpretar o mundo e da coragem de fazer perguntas", frisou.

Durante a cerimónia, houve ainda espaço para distinguir os diversos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, incluindo um desafio criativo lançado durante uma viagem de catamarã realizada em Abril, enquadrada nas comemorações dos 150 anos do DIÁRIO.

Não vos peço que sejam perfeitos. Peço-vos apenas que nunca deixem de ser curiosos, que não aceitem tudo sem questionar e que nunca deixem de pensar pela vossa própria cabeça Ricardo Miguel Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO

A celebração, que contou com diversos momentos musicais, também contou a presença do presidente do Governo Miguel Albuquerque, bem como da secretária regional da Educação, Elsa Fernandes.