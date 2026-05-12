Saiba o que hoje é notícia

Os enfermeiros dos setores público, privado e social cumprem hoje um dia de greve para exigir ao Ministério da Saúde soluções para vários "problemas que se arrastam" nos últimos anos.

Convocada pelo Sindicato do Enfermeiros Portugueses (SEP), a paralisação vai abranger os turnos da manhã e da tarde, estando ainda prevista uma manifestação em Lisboa, desde o Campo Pequeno até ao Ministério da Saúde.

De acordo com a estrutura sindical, trata-se de uma "greve nacional de toda a enfermagem portuguesa", permitindo que todos os enfermeiros estejam cobertos pelo pré-aviso, independentemente do setor onde exercem a sua atividade.

Coincidindo com o Dia Internacional do Enfermeiro, a greve pretende reivindicar, entre outras medidas, a contratação de mais profissionais, o fim dos contratos precários e o pagamento dos retroativos entre 2018 e 2021 referentes à progressão na carreira.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Eurovisão da Canção dá início hoje, com a primeira semifinal em que compete Portugal, a mais uma edição marcada pela contestação à participação de Israel no concurso, que este ano levou cinco países a desistirem.

Este ano serão 35 os países em competição, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, desde outubro de 2023, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

Portugal é representado pelos Bandidos do Cante com a canção "Rosa".

ECONOMIA

O sistema de autenticação de dois fatores (2FA) passa a ser obrigatório a partir de hoje para aceder ao portal da Segurança Social, sendo que a medida se aplica tanto a cidadãos como a empresas.

A autenticação de dois fatores é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso. Deste modo, além da palavra-passe é preciso inserir no portal da Segurança Social um código temporário que será enviado para um dos contactos validados: telemóvel ou e-mail.

A nova funcionalidade será aplicada aos utilizadores que acedem ao portal com Número de Identificação da Segurança Social (NISS) e palavra-passe, passando a ser exigido um código de verificação adicional no processo de autenticação. Ao invés, "não se aplica a quem já acede ao Portal através da Chave Móvel Digital (CMD)", segundo o Ministério do Trabalho.

INTERNACIONAL

Reino Unido e França copresidem hoje uma reunião de ministros da Defesa para discutir e impulsionar uma missão multinacional no estreito de Ormuz, alvo de um bloqueio iraniano quase total imposto em retaliação aos ataques israelo-americanos.

O encontro por videoconferência, o primeiro ao nível de ministro com a tutela da Defesa, vai reunir representantes de mais de 40 países.

Na iniciativa, copresidida pelos ministros da Defesa britânico e francês, John Healey e Catherine Vautrin, respetivamente, espera-se que os parceiros internacionais aproveitem para debater e definir as respetivas contribuições militares para a missão defensiva "destinada a reabrir e garantir a segurança do estreito de Ormuz, assim que as condições o permitirem", segundo indicou o executivo de Londres.

A reunião acontece num momento em que o "HMS Dragon", um dos navios de guerra mais avançados do Reino Unido, se prepara para ser destacado para a região.

PAÍS

O Tribunal de Vila Real inicia hoje o julgamento de um ex-padre octogenário de Murça, acusado de crimes de burla qualificada, usurpação de funções na forma continuada, violação e de coação sexual.

O antigo sacerdote foi detido a 24 de dezembro de 2021 pela Polícia Judiciária (PJ) pelo crime de violação de uma mulher de 47 anos e, depois de presente a tribunal, ficou em prisão preventiva, tendo sido libertado em abril de 2022.

O Tribunal de Vila Real considerou suficientemente indiciado que o arguido, após ter sido expulso como sacerdote da Igreja Católica, desde meados de 1979 e até 24 de dezembro de 2021, continuou a apresentar-se e a vestir-se, quer no seu dia-a-dia quer nas consultas que dava, como padre e como padre exorcista pertencente à Igreja Católica, o que, inclusivamente, aconteceu em programas televisivos com expressão nacional.

O tribunal também considerou suficientemente indiciado que o arguido terá violado uma mulher e constrangido outra a "suportar contactos forçados no seu corpo".

SOCIEDADE

Milhares de fiéis são esperados hoje e na quarta-feira, no Santuário de Fátima, para a peregrinação internacional de hoje e 13 de maio, presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

As celebrações, 109 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, começam às 21:30 de hoje, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a Celebração da Palavra, no recinto.

Na quarta-feira, após a recitação do terço, às 09:00, na Capelinha das Aparições, começa, uma hora depois, a missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, no recinto.

"Esta será a primeira vez que o patriarca de Lisboa assume a presidência de uma peregrinação aniversária, na Cova da Iria, desde que foi nomeado para a Sé Patriarcal, em 2023", segundo informação do santuário.