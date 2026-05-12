Revolução tecnológica e IA são oportunidades para regiões ultraperiféricas

José Manuel Rodrigues defendeu, hoje, que a revolução tecnológica e a inteligência artificial representam uma oportunidade estratégica para regiões ultraperiféricas como a Madeira superarem constrangimentos históricos ao desenvolvimento económico e afirmarem a sua competitividade à escala global. O secretário regional de Economia participa no Portugal Smart Cities Summit, que decorre em Lisboa.

O evento, no qual participa a Invest Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional de Economia, reúne representantes institucionais, empresas, especialistas e decisores políticos em torno dos desafios da transformação digital, inovação urbana e sustentabilidade territorial.

“O desenvolvimento das novas tecnologias permite, hoje, ultrapassar o isolamento e a ultraperiferia e competir, a partir da Madeira, com qualquer parte do mundo, quer individualmente, quer coletivamente”, afirmou o governante, sublinhando que a economia digital e tecnológica constitui uma das áreas prioritárias da estratégia regional para o crescimento e modernização económica.

José Manuel Rodrigues destacou que o Governo Regional da Madeira "tem vindo a apostar de forma consistente no desenvolvimento tecnológico e na valorização da inteligência artificial enquanto instrumento de inovação, competitividade e criação de oportunidades económicas".

O governante considera que a presença da Região no certame representa uma oportunidade relevante para o aprofundamento do diálogo entre entidades públicas e privadas, bem como para o contacto directo com soluções tecnológicas emergentes desenvolvidas a nível internacional.

“A participação do Governo Regional e dos municípios neste encontro é importante para promover a troca de experiências entre diferentes agentes políticos e governamentais, mas também para acompanhar as tecnologias mais avançadas que estão hoje a transformar as economias e as sociedades”, referiu.

Durante a iniciativa, o Secretário Regional da Economia colocou particular ênfase na necessidade de modernização da administração pública, defendendo uma profunda simplificação de procedimentos administrativos e uma relação mais próxima entre o Estado, os cidadãos e o tecido empresarial.

“Precisamos de administrações públicas mais ágeis, mais próximas das famílias e mais amigas do investimento privado, capazes de responder com maior rapidez às necessidades das pessoas e das empresas”, afirmou, considerando que a digitalização, as novas tecnologias e a inteligência artificial desempenham um papel decisivo nesse processo de transformação administrativa.

José Manuel Rodrigues sublinhou, contudo, que a modernização tecnológica deve ser acompanhada por uma mudança de paradigma na relação entre decisores políticos, sociedade civil e setor empresarial. “Precisamos de criar em Portugal um verdadeiro clima de confiança e responsabilidade entre o poder político, os cidadãos e as empresas”, defendeu.

A participação da Madeira no Portugal Smart Cities Summit integrou a sessão de abertura da “Conferência das Autarquias, Empresas e Cidadãos”, a cerimónia de entrega dos “Prémios Portugal Smart Cities – António Almeida Henriques”, reforçando o posicionamento da Região nas áreas da inovação, sustentabilidade e transformação digital.